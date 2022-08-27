Yalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 532’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 temmuz ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 532’ye ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova’da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 532’ye ulaştı. Verilere göre, Yalova’da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 315 olarak açıklandı. Yalova’da trafiğe kayıtlı 14 bin 113 kamyonet, 11 bin 146 motosiklet, 3 bin 295 traktör, 2 bin 212 minibüs, 2 bin 146 kamyon, 993otobüs ve 312 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.