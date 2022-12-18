Yalova’da minikler tiyatro oyunuyla doyasıya eğlendi

Yalova Belediyesi her cumartesi çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ‘Kırmızı Balık’ adlı oyunu ile eğlenen miniklere Başkan Vekili Mustafa Tutuk, puzzle ve boyama kitabı hediye etti.

Yalova Belediyesi’nin, “Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu” etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi. Murat Boran’ın yazıp yönettiği “Kırmızı Balık” adlı oyun Sebahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda perdelerini açtı. 3-15 yaş çocuklara yönelik oyunda Büşra Teker, Ümit Bağ ve Murat Boran’ın rol aldı. Çocuklar belediyenin ücretsiz düzenlediği tiyatro oyununda doyasıya eğlendi. Başkan Vekili Tutuk, oyunu miniklerle birlikte izledi.

Çevre bilinci ve hayvan sevgisini çocuklara aşılayan oyun, miniklerden tam not aldı. Oyunun sonunda minikler hem oyun hem de hediyeleri için Tutuk’a teşekkür etti.

Çocuk oyunları ‘Yıldız Kampı’ ile devam edecek

Yalova Belediyesi önümüzdeki cumartesi günü ‘Yıldız Kampı’ adlı oyunu çocuklarla buluşturulacak. 13.00-15.00-17.00 saatlerinde 3 seans sahnelecek oyun için başvurular; yalova.bel.tr internet adresindeki etkinlikler kısmından yapılıyor.