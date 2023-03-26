Yalova’da kuraklıkla mücadele eylem planı masaya yatırıldı

Yalova’da 2023-2027 Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı Toplantısı düzenlendi.

Toplantı Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Termal Kaymakamı Faruk Doğru, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk, İl Sağlık Müdürü Emrah Atay, DSİ 13. Şube Müdür V. Mustafa Özen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alacatlı, Meteoroloji Müdürü Ahmet İnci, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Arzu Demir, Kivi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, YASKİ Temsilcisi, Arıklar Sulama Birliği Başkanı Yaşar Vural ile ilgili teknik personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı “2023-2027 yılları arası Ülkemiz Tarımsal Kuraklık Stratejisi Eylem Planı, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanmıştır. 2023-2027 yılları arası İlimiz Kuraklık Eylem Planı taslağı hazırlanarak bugün toplantımızda tanıtılacak ve onaylanacaktır. Son yıllarda Ülkemiz genelinde hissedilen kuraklık nedeniyle İlimizde de son iki yıldır yağış verilerinde, yağış miktarı uzun yıllar ortalamalarının yaklaşık yüzde 50 altında gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2023 tarım yılında olması muhtemel tarımsal kuraklığa karşı Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planını destekleyici nitelikte ek kararlar alınması gerekmektedir” dedi.

Mehmet Bahattin Atçı’nın konuşmasının ardından Meteoroloji Müdürü Ahmet İnci bölgenin meteorolojik verileriyle ilgili sunum yaptı. Ardından da DSİ adına İnşaat Mühendisi Mustafa Özen yine bölgenin su varlıkları ve barajların durumu ile ilgili sunum yaptı. DSİ’nin sunumunun ardından Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Filiz Kılınç, 2023-2027 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023-1 sayılı Yalova İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı Komisyon Kararına istinaden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler içeren sunum yaptı.

Toplantıda eylem planı çerçevesinde şu kararlar alındı:

Suyun tasarruflu kullanılması belediyelerin farkındalık çalışması yapması, yağışların taban suyundan sızıp kaybının önlenmesi toprağı minimum düzeyde işleyerek doğrudan ekim/dikim yöntemlerinin uygulanması, verimi çok düşük kuru tarım arazilerinde üretimin, hububat yerine fiğ, korunga, aspir gibi ürünlere kaydıracak, münavebe sistemleri uygulanması,

Toprağın su tutma kapasitesini artıran, bitki besin maddelerinin toprakta tutunmasını sağlayan organik madde ülkemiz genelindeki tarım topraklarında, olması gereken miktarın çok daha altında bulunmaktadır. Bu nedenle İlimiz genelinde topraktaki organik maddeyi artıcı yöntemler hakkında çiftçilere yönelik eğitim, yayım ve yayın sağlanması,

Çiftçilerin, kuru tarım yapılan bölgelerde kuraklığa dayanıklı, sulu tarım arazilerinde ise su tüketimi az olan tür ve çeşitler konusunda, bölgeye uyum sağlayabilecek çeşitler ve kısıtlı suyun etkin kullanımı hakkında önerilerde bulunulması, basınçlı-kapalı sulama sistemlerinin yüzey sulama sistemlerine göre üstün yönleri konusunda Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünce eğitimlere devam edilmesi,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün birlikte yürüttükleri, "Kivide Sorun Olan Toprak Kaynaklı Etmenlerin Kültürel Yöntemler Kullanılarak Yayılmasının Önlenmesi" proje çıktılarından olan damlama sulamanın, sprink sulamadan üstün yönlerinin üreticilere yayımının yapılması.

Suyun daha ekonomik ve etkin kullanımına imkan sağlayan, buharlaşma yoluyla su kayıplarını aza indirgeyen, basınçlı-kapalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalara devam edilmesi,

Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve çiftçi örgütleri ile işbirliği yapılarak, İlimizdeki sondaj kuyularının tespitlerinin tamamlanması, tespit edilen kuyuların denetlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi.

Sulama suyu, içme suyu, sanayi ve diğer ihtiyaç alanları için günlük kullanım su kaynakları miktarlarının, Devlet Su işleri 13. Şube Müdürlüğü, Yeşil Körfez Su Birliği ve Belediyelerce izlenerek, kuraklık ve su kaynakları konusunda, medya kanalıyla halkın bilgilendirmesi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından iklim verilerinin takip edilerek, verilerin her ay düzenli olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderilmesine devam edilmesi. Yalova Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Araştırma Enstitüsü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Dsi 13. Şube Müdürlüğü’nün katkılarıyla “İklim Değişikliği ve Su” konulu konferans, panel vs. düzenlenerek halkın katılımının sağlanması Suyun ekonomik olarak kullanımına yönelik sosyal medyanın etkin kullanılmasının sağlanması.

Tarımsal kuraklık konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması yapılarak kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde, ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin bir mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, hazırlanan 2023-2027 Yalova Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı tüm paydaşlarca çalışmaların sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kuraklık Eylem Planıyla kamuoyunda farkındalığı artırarak, tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle, arz ve talep yönetimini de dikkate alarak çevre açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde, ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınmasını, kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalması hedefleniyor.