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Yalova’da kısıtlama denetimleri aralıksız devam ediyor
Yalova’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklarda sessizlik devam ediyor.
YALOVA 19.12.2020, 18:30
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Yalova’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklarda sessizlik devam ediyor.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin önceden işlek olan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi.Orman İşletme kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı. Bir sürücü ise iş yerinden çıktığını ve evrakının olmadığını ifade etti. Polis ekipleri sürücüye cezai işlem uyguladı. Ekiplerin il genelinde denetimlerinin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
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