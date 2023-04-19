Yalova’da kesme gül zararlısına karşı mavi yapışkan tuzak dağıtıldı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Kesme Gül Üretiminde Zarara Neden Olan Thrips spp. ile Mücadele Yapılması Projesi” çerçevesinde il genelinden 30 kesme gül üreticisine 68 dekar alanda uygulanmak üzere 8 bin 160 adet mavi yapışkan tuzak dağıtıldı.

2021 yılında kesme gül üreticilerinin Thrips ssp. den yoğun zarar gördüklerini bildirmelerini müteakip Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri 20 dekar örtü altı alanda yapmış olduğu keşif sürveylerinde zararın yüksek olduğu ve üreticilerin zarara bağlı ürün kayıplarının yüzde 80’lere vardığının gözlemledi. Sürvey alanlarından zarar gören bir üreticinin 150 metrekarelik 3 örtü altı serasında 2021 yılında zararlı ile mücadele yapılmaya başlandı.

2022 yılında başarılı sonuçlar alınması üzerine İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yüzde 72 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yüzde 12 İl Özel İdaresi ve yüzde 16 çiftçi katkısıyla ‘’Kesme Gül Üretiminde Zarara Neden Olan Thrips spp. ile Mücadele Yapılması Projesi’’ hazırlanarak 2023 yılında hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Çiftlikköy’de 1, Çınarcık’ta 6 ve Kadıköy’de 11, ’da 10 ve Elmalık köyünden de 2 olmak üzere toplam 30 üreticiye ait 68 bin 266 metrekare alanda kesme gül üretiminde zarara neden olan Thrips spp. zararına karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılmış olacak.

Dağıtımı yapılan mavi yapışkan tuzak uygulaması İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından Kadıköy beldesinden bir çiftçinin kesme çiçek serasında projeden yararlanacak çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi.

Kadıköy’de düzenlenen dağıtım törenine İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Çobankent katıldı.