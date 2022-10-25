Yalova’da kazalarda olay yeri eğitimi verildi

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde kazalarda olay yeri ve yönetimi eğitimi düzenlendi.

Yalova İl AFAD koordinesinde, İl, İlçe itfaiye ekipleri, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerine, “Büyük Trafik kazalarında Koordineli Çalışma ve Büyük Kazalarda Olay Yeri Yönetimi eğitimi verildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, eğitime itfaiye personeliyle birlikte katıldıklarını ifade ederek, “Oldukça önemli ve verimli bir eğitim aldık. AFAD koordinesinde verilen eğitime katkısı olan tüm birimlere ve eğitim katılımcılarına Altınova İtfaiyesi olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.