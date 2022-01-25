Yalova’da kamu personeline idari izin

Yalova Valiliği tarafından güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki tüm birimlerde görevli kamu personeline 1 günlüğüne idari izin verildiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, idari iznin 25 Ocak 2022 (bugün) geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Güvenlik, Sağlık ve Ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki Kamu kurum ve kuruluşlarının Personeli 25.01.2022 günü idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi