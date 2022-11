Yalova’da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturan etkinlik

Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi işbirliğinde “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, şiddetle mücadelenin simge rengi olan turuncu balonlarla süslenen Yalova Belediyesi otobüsünün, polis ve jandarma araçlarının korteji ile başladı. Üzerinde pankart bulunan ve kadına yönelik şiddete dikkatin çekildiği kortej, Yalova sokaklarında tur attı. Renkli görüntüler oluşturan kortej ile kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratıldı.

Kent meydanında yapılan etkinlikte ise Yalova Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stantlar gezildi. Burada Yalova Belediyesi tarafından kadınlara çiçek hediye edildi.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile kurum müdürleri katıldı.

“Kültürümüzde kadına yönelik şiddetin asla yeri yoktur”

Tutuk, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, hiçbir şekilde kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamayacağını belirterek şunları kaydetti:

“Dünyanın birçok yükünü omuzlayan, aileleri için, ülkelerinin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, toplumumuzun mimarlarıdır. Onlara yapılan her türlü şiddet, insanlığa yapılmış en büyük ihanettir. Kadına yönelik her türlü şiddet hem insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız halidir. Tarihimizde ve kültürümüzde kadına yönelik şiddetin asla yeri yoktur. Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi için kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla, topyekun sürdüreceğiz. Şiddetin her türlüsüne ‘hayır’ diyoruz.”