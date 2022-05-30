Yalova’da İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kutlandı

İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü Yalova Üniversitesi ile Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Fetih Programı ile kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen programın açılış konuşmasını Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı yaptı. Bahçekapılı, İstanbul’un fethinin önemini ve manevi değerlerin önemine dikkati çekerek, “Fetih açmaktır. Fetih, köhnemiş kilitleri açmak, pas tutmuş kapıları aralamak ve Fatih Sultan Mehmet’in ifadesiyle ‘gönüllere giriş yapmaktır’. O, İstanbul’un surlarına yaklaştığında ordusuna, biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyerek, fethe yeni bir anlam ve değer katmıştır. Böylece sadece bir şehir değil gönüller de fethedilmiştir. Fetih zalime dur diyebilmek, zulme itiraz edebilmektedir. Fetih kutlu bir yürüyüş ve İslam medeniyeti açısından yeni bir devrin başlangıcı” diye konuştu.

Program Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Agah Terzi’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından üniversite öğrencileri şiirler okudu. Sonrasında fetih programı çerçevesinde düzenlenen Eşref Ziya Terzi konseri verildi.

Etkinlik sonunda Bahçekapılı ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Eşref Ziya Terzi’ye plaket ve çiçek takdim etti.

Programa Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, protokol üyeleri, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yalova Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve Yalova halkı katıldı.