Yalova’da içme suyu ana ishale hattı çalışmaları devam ediyor

Yalova tarihinin en büyük projesi ‘İçme Suyu Ana İshale Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un ilk kaynağı yapmasıyla birlikte başlatılan 70 kilometrelik ‘İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi’nde çalışmalar planlamalar doğrultusunda devam ediyor. Uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü kazmanın vurulamadığı projeye başlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Mustafa Tutuk, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini bildirdi. Projenin hayata geçmesinde sağladıkları mali disiplinin etkili olduğunu belirten Tutuk, “Yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak projenin finansı için yoğun bir çaba harcadık. Finans kuruluşlarıyla ve İller Bankası’yla sık sık görüşmeler gerçekleştirdik. Girişimlerimiz neticesinde bu sorunu da aştık. Finans sağlanması konusunda göreve geldikten sonra sağlamış olduğumuz mali disiplinin ve güvenin bunda büyük etkisi oldu. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız ile Yalova’da yıllardır çözüme kavuşmayan bir sorunu daha çözüyoruz. Her zaman dediğim gibi Yalova’mızın bir gün bile kaybedecek zamanı yok” dedi.

Çalışmalar 3 ayrı koldan devam edecek

Proje çerçevesinde hummalı çalışma yürütüldüğünü belirten Tutuk, “Projemiz çerçevesinde 70 kilometrelik hat yenilenmiş olacak. Suda büyük kayıp kaçaklar oluyor. Bunu biliyoruz. Bu proje ile sudaki kayıp kacağın önüne de geçmeyi hedefliyoruz. Ana hattın tamamlanmasının ardından şehir içi 550 kilometrelik içme suyu hattının da yenilenmesini sağlayacağız. Şu an çalışmalar 2 ekip tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde bu sayı 3’e çıkacak ve 3 ayrı koldan çalışmalar sürdürülecek. Yalova’mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalar hızla, sekteye uğramadan tam gaz devam ediyor” diye konuştu.

Yalova 50 yıllık eski borulardan kurtuluyor

Projenin tamamlanmasıyla Yalova, 50 yıllık eskimiş borulardan da kurtulacak. Proje çerçevesinde çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküplük yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 adet basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı, 2 su deposu devreye girecek.