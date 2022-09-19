Yalova’da Hemşehri Dernekleri Buluşması’na binlerce kişi katıldı

Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Hemşehri Dernekleri Buluşması” 10 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere imza attı.

Gazipaşa Caddesi sonu Yalova Belediye Çay Bahçesi alanında yapılan etkinlikte yöresel ürünlerin de tanıtımı gerçekleştirildi. Hemşehri dernekleri buluşması 13 derneğin katılımıyla yapıldı. Grup İmera, Mehmet Demirbağ, Murat Köse, Eşref Üstün, Kovboy Yılmaz, Cüneyt Alaz ve Zeki Uçkan gibi sanatçılar birbirinden güzel şarkılarını hemşehri dernekleri buluşması için seslendirdi.

Birçok hemşehri derneğinin stantlarının bulunduğu buluşmada, yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte halay ve horon oynandı ve yörelere ait türküler söylendi.

“Geleneksel Hale Getireceğiz”

Başkan Vekili Tutuk Yalova’da bulunan dernekleri buluşturarak güzel bir kültür şöleni yaşatıldığını belirterek, “Yalova’mızda bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Valilik ve belediyemiz ortaklığında kültürlerimizi bir araya getirerek kaynaştırmak adına hemşehri dernekleri buluşmasının ilkine imza attık. Amacımız bu buluşmayı her yıl geleneksel hale getirmek. Derneklerimizle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Bizler üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. 10 gün boyunca süren buluşmamıza katılan dernek başkanlarımıza, yöneticilerine, vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, dernek başkanları ve STK temsilcileri 10 gün süren dernekler buluşmasına katıldı.