Yalova’da halk kütüphanesi binası protokolü imzalandı

Yalova Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında halk kütüphanesi binası yapımı için protokol imzalandı.

“Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” çerçevesinde yapılacak halk kütüphanesi protokolünü Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Müdürü Şeref Tali imzaladı. Protokol töreninde Vali Muammer Erol, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.

Bahçelievler Mahallesi’nde yapılacak kütüphaneye bakanlık yüzde 50 finans desteği sağlayacak.

“Modern bir kütüphane olacak”

Yapılacak halk kütüphanesi hakkında bilgi veren Tutuk, İl Başkanı Bağatar ile geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini hatırlattı. Ersoy’un Yalova’ya bir şehir kütüphanesi kurulacağının müjdesini verdiğin söyleyen Tutuk, şöyle konuştu:

“Yapılan bu görüşmenin ardından bizler de gerekli çalışmalarımızı bakanlığımız ve kurumlarımızla başlatmıştık. Onayını aldığımız bu projemiz tamamlandıktan sonra günümüz modern kütüphanecilik anlayışına uygun ve aynı zamanda engelsiz kütüphane olarak planlarını yapmaktayız. Ayrıca kütüphanemiz her yaş grubuna uygun ve materyallerle donatmayı hedefliyoruz. Bebek ve okul öncesi bölümü, çocuk bölümü, oyun alanları, cep sinema salonu, konferans ve etkinlikler için çok amaçlı salonu, kent belleği, görsel-işitsel materyaller salonu, kafeterya gibi temel fonksiyon alanlarının yer alacağı kütüphanede robotik kodlama, marker atölyeleri başta olmak üzere kullanıcıların talep ettiği atölye çalışmalarının yapılabileceği çok amaçlı salonlar yer alacaktır” dedi.