Yalova’da fırtınada zarar gören ağaçların yerinde yeni fidanlar yeşerecek

Hafta sonu fırtına nedeniyle Doğu Sahil Bandında çürüyen ağaçların devrilmesi sonucu Yalova Belediyesi Park Bahçeler Birimi, Doğu Sahil Bandında tehlike arz eden ağaçların kesim ve budamasını gerçekleştiriyor. Fırtınada zarar gören ağaçların yerine ise iki katı fidan dikimi yapılacak.

Yapılan peyzaj ve düzenleme çalışmalarının ardından Yalova’nın önemli bölgelerinden biri haline gelen Doğu Sahil Bandında fırtına sonrası kökleri çürümüş, kendi ağırlığını taşıyamayan ve kötü hava şartlarından etkilenebilecek ağaçların tespitleri tek tek yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkın bilgiler veren Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi yetkilileri, “Hafta sonu ilimizde meydana gelen fırtına nedeniyle Doğu Sahil Bandı üzerinde tuzlu suyun neminin etkisiyle zarar gören ağaçlardan bazıları devrilerek küçük çaplı kazalara sebebiyet verdi. Daha büyük kazaların yaşanmaması adına bu bölgede çalışma yaparak kökleri çürümüş ağaçların tespitini gerçekleştirerek kesimini yapıyoruz. Kök durumu iyi olup üst tarafları kuruyan ağaçların budamalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Her kesilen ağaç için 2 fidan dikilecek

Köklerde yaşanan kuruma nedeniyle kendi ağırlığını taşıyamayarak devrilen ağaçların oluşturabileceği maddi ve manevi zararların önüne geçmek için ağaçların kesimlerini gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, “Bu bölgede bisiklet ve yürüyüş yolu ile birlikte piknik alanları bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu bölgede muhtemel kazaların önüne geçmek için kestiğimiz ağaçların yerlerine iki katı yeni fidan dikerek bölgenin yeşil dokusunu korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.