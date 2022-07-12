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Yalova’da Ferda Anıl Yarkın rüzgarı
Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ferda Anıl Yarkın, Terma City’de sahne aldı.
YALOVA 12.07.2022, 21:42
Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ferda Anıl Yarkın, Terma City’de sahne aldı.
Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City’de Kurban Bayramı konserleri devam ediyor. Ünlü isimleri konuklarıyla buluşturan Terma City, bayramın üçüncü gününde Ferda Anıl Yarkın konserini gerçekleştirdi. Şarkılarını hayranlarıyla seslendiren ünlü sanatçı sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sesiyle dinleyicileri büyüleyen sanatçıya şarkılarını seslendirirken hayranları da eşlik etti.