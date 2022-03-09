Yalova’da eğitime kar engeli

Yalova Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlarda 1 gün, yükseköğrenim kurumlarında ise 4 günlük eğitime ara kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime bir günlük ara verilmesi kararı verildi. İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde de 1 günlük süresince ara verilecek.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde de 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar da yükseköğrenim kurumlarında eğitime ara verildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmaları da kararlaştırıldı.