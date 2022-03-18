Yalova’da eğitime kar arası

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi “Olumsuz Hava Koşulları” gündemi ile toplanarak bugün öğlenden sonra eğitime ara kararı aldı.

Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce olumsuz hava koşulları sebebiyle 18 Mart 2022 Cuma günü öğleden sonra alınan kararlar şöyle oldu:

“1. Resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına ara verilmesine,

2. Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine ara verilmesine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesine,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personellerinin idari izinli sayılmalarına; Oy birliği ile karar verildi.”