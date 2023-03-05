Yalova’da depremzede çocuklara motivasyon etkinliği

Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depren sonrasında kentte misafir edilen çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor.

Depremzede çocuklar ve aileleri, otobüsle kaldıkları yurtlardan Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesine getirildi. Maskotlar eşliğinde balonlarla karşılanan çocuklar, burada keyifli anlar yaşadı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da çocukları ilk andan beri alanda yalnız bırakmadı. Tutuk, etkinlik öncesi aileler ve çocuklarla sohbet etti. Ardından tiyatronun yapılacağı salona geçildi. ‘Hacivat ve Karagöz’ gölge oyununda buluşan çocuklar, yapılan gösteride gönüllerince eğlendiler. Başkan Vekili Tutuk, Yalova’da misafir edilen çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturacağını kaydetti. Tutuk, “Ülke olarak geçtiğimiz bu zor süreçte yaralarımızı birbirimize destek vererek saracağız. Çocuklar bizim her zaman en büyük önceliğimiz. Evlatlarımızın, asrın afetinin travmasını atmalarını kolaylaştırmak adına birçok etkinlikle buluşturacağız. Biraz moral ve motivasyon herkese iyi gelecek” ifadelerini kullandı.