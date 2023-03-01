Yalova’da deprem izleme istasyonunda kablo hırsızlığı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait Ulusal Deprem İzleme Ağı Sistemi’nde yer alan istasyonda meydana gelen kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bozburun mevkiinde bulunan AFAD’a ait deprem ölçüm istasyonunda hırsızlık olayı yaşandı. İstasyona enerji veren yaklaşık 350 metre uzunluğundaki alüminyum elektrik kablosu çalındı. İl Jandarma Komutanlığı, Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışmasıyla hırsızlık olayına karıştığı düşünülen Ü.A. gözaltına alındı. Zanlının ikametinde yapılan aramada çalınan malzemelere ait olduğu tespit edilen parçalar bulundu. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.