Yalova’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kentte Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz’un vatandaşlar, öğrenciler ve askerlerin bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Vali Erol, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurulması büyük çaba gösteren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimize minnettar olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tören halk oyunları gösterisiyle devam etti. Etkinlik tören geçişiyle son buldu.