Yalova’da Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Yalova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Konserden söyleşilere, sempozyumdan sergiye birçok etkinlik vatandaşlar ile buluşacak.

Düzenlenen etkinlikler, “Biz Cumhuriyeti Böyle Kurduk” isimli konferansla 28 ekimde başlayacak. Programa konuşmacı olarak tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz katılacak. Konferansta, Milli Mücadele dönemi Atatürk ve silah arkadaşları yaşanan süreç hakkında bilgiler verilecek. Düzenlenecek etkinlik, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleşecek.

Cumhuriyetin 99. yılı çerçevesinde “Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Atatürk” konulu pul sergisi düzenlenecek. Sergi, 29 ekim saat 11.00’de Kent Müzesi’nde kapılarını açarak 3 kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikler, Yalova Belediyesi ve İl Özel İdaresi iş birliğinde Uluslararası Bonsai Sempozyumu ile devam edecek. II. Uluslararası Bonsai Sempozyumu ise 29-30 ekim tarihleri arasında Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 99.yıla özel düzenlenen etkinlikler 29 ekim akşamı “Güneş” isimli sanatçının konseri ile son bulacak.