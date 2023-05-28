Yalova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlanıyor

Yalova’da cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanlığını kazandığının belli olmasının ardından Yalova ve tüm ilçelerinde vatandaşlar kutlamalar gerçekleştiriyor. Bir çok vatandaş araçlarıyla AK Parti ve Türk bayraklarıyla turlar atarken 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir kutlamalara sahne oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova’da yüzde 50.39 oy alan Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine düzenlenen kutlamalara AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

Altınova’da coşkulu kutlama

Altınova ilçesinde de coşkulu kalabalık Erdoğan’ın seçim zaferini şarkılar, eşliğinde bayrak sallayarak kutluyor. İlçedeki kutlamalara Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer’in yanı sıra Cumhur İttifakı il başkanları da katıldı.