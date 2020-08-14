Yalova’da bin adet sülün doğayla buluştu

Yalova Valisi Muammer Erol’un da katıldığı bir törenle bin hektarlık Gökçe Barajı havzasına bin adet sülün salındı. Sülünlerin avlanmaya kapalı bu alanda çoğalmaları ve tüm ile yayılmaları hedefleniyor.

Yalova Valisi Muammer Erol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının korunması ve yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan “81 İlde 81 bin Keklik ve Sülünün Doğaya Yerleştirilmesi Programı”nın Yalova ayağında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Programa Yalova Valisi Muammer Erol’un yanı sıra Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan, İl Protokolü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli katıldı. Termal ilçesi sınırlarında bin 107 hektar alana sahip Gökçe Barajı civarında, Polonezköy Sülün Üretim İstasyonunda yetiştirilen bin adet sülün salındı. Erkekleri çok renkli ve kuyruğu uzun olan ve habitat olarak sulak alanlar veya akarsu kenarına yakın açık araziler, ağaçlıklar orman kenarlarındaki fundalık arazileri tercih eden sülünler; başta kene ve böcekler olmak üzere tohum, kök, tahıl ürünleri ile besleniyorlar. Sülün salımının gerçekleştirildiği yer olan Gökçe Barajı, sulak yer olması nedeniyle içerisinde flamingo, kaşıkçı birçok kuş türünü barındırması, zengin bitki florasına sahip olması ve bin hektarlık etrafı çevrilmiş kapalı bir alan sahip olması kaçak avcılığın önlenmesi adına caydırıcı etken oluyor. Proje kapsamında ava kapalı bir alan içerisinde salımı yapılan sülünlerin üreyerek çoğalması ve tüm il geneline yayılması hedefleniyor.