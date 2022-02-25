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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dünya, Rusya ve Belarus’u yaptıklarından sorumlu tutacak" dedi.
Yalova’da apartman dairesi yangını korkuttu
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir binanın 5. katında çıkan yakın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
YALOVA 25.02.2022, 20:48
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir binanın 5. katında çıkan yakın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Cami Sokakta bulunan apartmanın 5. katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içinde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dairedeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.