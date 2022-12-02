Yalova’da acil sağlık hizmetlerinde memnuniyet yüzde 96

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Eray, Yalova’da acil çağrı merkezine ulaşan tüm çağrılar için 15 istasyonda 208 personele 7/24 kesintisiz hizmet verildiğini söyledi. Ekiplerin aylık ortalama 9 bin çağrıya cevap verdiğini ifade eden Eray, kırsalda ilk 30 dakikada yüzde 99, kentselde ilk 10 dakikada yüzde 95 vakaya ulaşma oranına sahip olduklarını açıkladı.

2022 yılında 3 yeni istasyonun hizmete girdiğini anlatan Eray, “İlimizde toplamda 26 normal, 1 obez, 1 küvöz ve 2 motosiklet ambulans ile vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ulaştırmaktayız. 112 hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızla birebir görüşülerek yapılan anket çalışmaları sonucunda memnuniyet oranımızın yüzde 96 olması da ekiplerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur” dedi.

Asılsız çağrı ve yol vermeme sorunu

Acil sağlık hizmetlerinde yaşadıkları sorunlara da değinen Eray, şunları kaydetti:

“112 olarak yaşadığımız en büyük sorun Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrılar ve maalesef trafikte yaşadığımız yol verme sorunudur. Vatandaşlarımızca akan trafikte siren sesi duyulduğunda sakin olarak yavaşlamak ve yol kenarına çekilmek ambulans geçişini kolaylaştıracaktır. Yine 112 AÇM aramalarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, gereksiz ve asılsız çağrı yapılmaması, o anda hatta acil sağlık hizmetine ulaşmaya çalışan gerçek hasta ve yaralıların haklarına girilmemesi önemlidir. Siz telefonla aradığınızda Komuta Kontrol Merkezi hattını meşgul ederek bir hastanın hayatını tehlikeye atabilirsiniz. Gerekmedikçe sistemin meşgul edilememesi hayati derecede önemlidir. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası vesilesi ile bütün 112 çalışanlarımızın haftasını kutluyor ve emekleri için teşekkür ediyorum.”