Yalova’da 800 konut için kuralar çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Yalova’da yapılacak TOKİ sosyal konut projesinin kura çekilişinde heyecanlı anlar yaşandı. İsimleri kurada çıkanlar duygu dolu anlar yaşarken proje ile Yalova Kazımiye’de 740, Altınova’da ise 60 konutun hak sahipleri belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Yalova’da hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi yapıldı. Halk Eğitim Merkezi’nde, Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 21 şehit ailesi kontenjan gereği direk hak sahibi oldu. 15 bin 271 başvurunun yapıldığı projede kurada ismi çıkan vatandaşların ev sahibi olma hayalleri sonunda gerçek oldu.

Kura sonucu emekli kategorisinde 56 yaşındaki Ahmet Çetin, şansın sonunda yüzüne güldüğünü belirterek, “Allah devletimizden razı olsun. Ömrümüz olursa oturacağız. Çıkmayacak umuduyla geldik ama çıktı. Şok olduk. Hala inanamıyoruz. Depremden beri kiracıyım” dedi.

67 yaşındaki Arife Baskı ise kurayı uzun zamandır beklediğini dile getirerek, “50 yıldır kiracıyız. Devletimizden Allah razı olsun. Çok sevindim, gözlerim doldu” ifadesini kullandı.

“Konutlar bir yılda teslim ediliyor”

Yalova ilinde 15 bin başvurunun yapıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ise şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda 250 bin İlk Evim İlk İşyerim Projesi ile ilgili olarak başta engellilerimiz, gençlerimiz ve emeklilerimiz olmak üzere başvuran tüm vatandaşlarımız için kura çekimlerimiz başladı. Toplamda 800 adet TOKİ konutunun çekilişi yapıldı. Kazanan hak sahiplerine güle güle oturmalarını temenni ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ileriki yıllarda tekrardan benzer projeleri Yalova’mıza kazandıracağız. İlave konutlarının da yapılacağını tahmin ediyoruz. Hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Toplamda Yalova’da zaten 1000 konut projesi vardı. Şuan 200 tanesi devam ediyor. 800 konutun da tahmin ediyorum en kısa sürede ihaleleri yapılacak. Yeni inşaat teknoloji ile bir yılda konutlar teslim ediliyor. Tahmin ediyorum ki birkaç ay içerisinde temellerini atacağız. Yeri Yalova Kazimiye bölgesinde olacak. Zaten o bölgede şuan devam eden projemiz var. Onun yan tarafındaki bölgede bu konutlar yapılacak.”

Kura çekişini Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan da takip etti.