Yalova’da 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 26 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir işletmede makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İş yerinde yapılan aramada 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi Y.B hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.