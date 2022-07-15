Yalova’da "15 Temmuz Anma Programı" düzenlendi

Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüş Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirildi. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda anma programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, 15 Temmuz şehitleri için dua okudu.

Programda Vali Muammer Erol, 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon yarışmalarında derece girenlere ödülleri taktim etti. Burada bir konuşma yapan Erol, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimine milletin silahlarının hain örgüt tarafından gasp edildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Ancak bu millet inandığı, güvendiği liderinin işaretiyle doldurduğu meydanlarda bu hain terör çetesine ve sahiplerine söyleyecek sözü, vereceği ders vardı. Hain mankurtlar çetesinin başlattığı hain saldırı Allah’ın izniyle gün doğmadan hezimete uğratıldı. Millet bir demokrasi zaferine imza atmıştır. Millet, ‘Vatan bizim, uğruna verilen, verilecek canlar bizim. Pranga vurulamayacak, köleleştirilemeyecek irade bizim’ demiştir.”

Konuşmanın ardından İznik Mehteran Takımı konseri verildi. Etkinlikler Ender Doğan konseri ve demokrasi nöbetiyle devam edecek.

Anma programına AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı