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Yalova Valisi Muammer Erol, “Bütün bölge müdürlüklerinden şikayetçiyim”

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Koordinasyon Kurulu’nda kentte yapılacak çalışmalarla ilgili topu birbirine atan bölge müdürlüklerinden dert yandı. Erol, “Bütün bölge müdürlüklerinden şikayetçiyim. Yalova’nın geçmişten gelen bir ihmal edilmişlik kaderi var. Burada çözemediğimiz şeyleri siyasilerimiz Ankara’da bakana gidip, oraya, buraya gidip çözmeye çalışıyoruz. Böyle iş olur mu?” dedi.

YALOVA 11.04.2022, 16:31
Yalova Valisi Muammer Erol, “Bütün bölge müdürlüklerinden şikayetçiyim”

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Koordinasyon Kurulu’nda kentte yapılacak çalışmalarla ilgili topu birbirine atan bölge müdürlüklerinden dert yandı. Erol, “Bütün bölge müdürlüklerinden şikayetçiyim. Yalova’nın geçmişten gelen bir ihmal edilmişlik kaderi var. Burada çözemediğimiz şeyleri siyasilerimiz Ankara’da bakana gidip, oraya, buraya gidip çözmeye çalışıyoruz. Böyle iş olur mu?” dedi.

İl Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Erol’un sitemi damga vurdu. Yapılacak birçok çalışmada uzun zamandır bir sonuç alınamamasına dert yanan Erol, bölge müdürlerini eleştiri yağmuruna tuttu.

“İş Yalova’ya gelince mazeret bulunuyor”

Karayolları Kamu- Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu’nun sunumu ardından konuşan Erol, İstanbul-İzmir Otobanı Kılıç gişesi çıkışında bulunan paralel yolun bir türlü kimsenin yapmamasına tepki gösterdi. Karayolları ağında bulunmaması mazeret gösterilen yolla ilgili konuşan Erol, şunları kaydetti:

“Vatandaş, Eskihisar-Topçular İskelesi’nden indiği zaman Osmangazi Yolu’na paralel olarak Kılıç Yolu’nu kullanıyor. Karayolları atıyor topu üzerinden kim kullanıyorsa yapsın diyor. Bu yolu İl Özel İdaresi’nin yapmasının ihtimali yok. Özel İdare’nin bu yıl bütçesi 65 milyon TL. Her şey için 65 milyon TL. Geçmişe doğru bakınca Yalova hakikaten çok ihmal edildi. Bu başka bir yerde son 10-15 yılda yaşanacak olsaydı, yaşanmazdı. Karayolları buna fırsat vermezdi. İş Yalova’ya gelince yapmamak için nereden bir mazeret bulunursa ortaya çıkarılıyor. ’Yalova insanı sefa hayatı yaşıyor yatırıma ihtiyaç yok’ algısı var. Sizin görmediğiniz, yok saydığınız yolu sizin yolunuzdan çıkardığı araçlar kullanıyor.”

“Siyasete de lüzumsuz angarya çıkartıyoruz”

İstenildiğinde çalışmaların kolaylıkla yapılabileceğini fakat Yalova’da para harcamamak adına bundan kaçınıldığına değinen Erol, “Yol ağına alması için ayet inmesi gerekmiyor, alınabilir. Alttakilerin üste bunu bildirmesi gerekiyor. Yatırım yapmak istemiyorsunuz üstünüzden atmak istiyorsunuz. Ondan sonra gidiyoruz siyasilere bizim gücümüz yetmiyor siz tırmalayın. Gidiyorlar onlar tırmalıyorlar. Siyasete de lüzumsuz angarya çıkartıyoruz. Canınız istese bu işleri olur, yoluna koyabilirsiniz. Para harcanacak iş oldu mu Yalova geride kalsın deniliyor. Sadece karayolları için demiyorum. DSİ de öyle, diğeri de öyle, hepsi öyle hepsi sallıyor. Ne biçim iş bu böyle anlamıyoruz ama herkes de Yalova’ya gelip burada yaşamak istiyor” dedi.

“Yalova’nın ihmal edilmişlik kaderi var”

Yalova’nın gözükenin çok daha üzerinde bir nüfusa sahip olduğuna değinen Erol, “291 bin 1 nüfusumuz para gönderiliyor. Artı yüzde 12,5 yabancı yaşıyor burada. Pandemide Kocaeli’nden İstanbul’dan hiç boşalmadı insanlar. 500 binden aşağı insan yaşamadı Yalova’da. Yazın 1,5 milyon olduk. 291 bine göre plan yapılıyor, doğru mu bu? Ben bundan şikayetçiyim. Bütün bölge müdürlüklerinden. Yalova’nın geçmişten gelen bir ihmal edilmişlik kaderi var. Burada çözemediğimiz şeyleri siyasilerimiz Ankara’da bakana gidip, oraya, buraya gidip çözmeye çalışıyoruz. Böyle iş olur mu?” diye konuştu.

“Herkes topu birbirine attı, burası için en az parayı harcamayı kar saydı”

Tamamlanamayan Esenköy-Armutlu Bağlantı Yolu ile ilgili de konuşan Erol, “Böyle ihale kalmaz. Türkiye’de tek. Numunelik kalsın diye herhalde. Bunları izah edin artık bitirin. Bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Ben bundan razı değilim. Razıysanız buyurun eserlerinizi görün” dedi.

Yine Yalova-Çınarcık yolundaki yaşanan heyelan konusuna da değinen Erol, “Heyelan konusunda da herkes topu birbirine atıyor. Su üstüne karayolları kazık çaktı. Şimdi kazıklarla birlikte o yol gitti. Bunu mühendisler anlıyor ya. Kazık çaktılar. Şimdi kazıklar da gitti. Günü kurtaracak işler yapılıyor. Bölge kaymaya devam ediyor. Bunu çözmeye yönelik bir çözüm üretilemedi. ‘Kafa kafaya verelim de ortak çözüm bulalım’ kimse demedi. Herkes topu birbirine attı, burası için en az parayı harcamayı kar saydı” dedi.

“Tasarruf edeceğiniz, kar edeceğiniz bir yer değil”

Bölgedeki sıkıntının bir an çözülmesi gerektiğini ifade eden Erol, “Orada su var. Kütle su üstünde duruyor. Yol yapılacak. Su var deniliyor. Suyun nemi olsa DSİ ortaya çıkar dere yatağı var der. DSİ orada hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Orası kayıyor, kaymaya da devam edecek ilçenin üstüne doğru gelecek. Şimdilerde Hasanbaba Bölgesi de kayıyor. Burası memleketin bir parçası. Burası tasarruf edeceğimiz kar edeceğiniz bir yer değil” diye konuştu.

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