Yalova Üniversitesi’nden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek

Yalova Üniversitesi tarafından yapılan ve halen yürütülmekte olan kadına yönelik şiddetle mücadele, İl Teknik Kurul Toplantısı’nda anlatıldı.

Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay ve Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlilerinden Azize Velioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurul Toplantısı’na katıldı. 2022-2025 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Yalova İlinde sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay da Yalova Üniversitesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan ve halen yürütülmekte olan çalışmaları anlattı.