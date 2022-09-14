Yalova Üniversitesi’nde öğrenci sayısı 19 bine ulaştı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, bu yıl tercihlerde yüzde 100 doluluk oranını yakaladıklarını ve öğrenci sayısının yaklaşık 19 bine ulaştığını söyledi.

Prof. Dr. Bahçekapılı, bu yıl öğrenci tercihlerinde Yalova Üniversitesi’nin talep gördüğünü anlattı. Bahçekapılı, tercihlerde fakültelerde lisans bölümlerinin yanı sıra meslek yüksekokullarında da ön lisans programlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi. 400 civarında da yabancı öğrenci beklediklerini ifade eden Bahçekapılı, Yalova Üniversitesi’nin toplam öğrenci sayısının 19 binlere ulaştığını kaydetti. Yalova Üniversitesi’ni daha iyi bir konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Bahçekapılı, "Üniversitemizin imkanları geliştikçe, hoca kalitesi arttıkça ve yeni bölümler açıldıkça üniversitemize olan ilgi de hızla artmaya başladı. Önümüzdeki süreçte daha farklı bölümlerin de açılması ile birlikte üniversitemize talebin en üst seviyeye çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

Bahçekapılı, üniversitenin açılışının KYK yurtlarının tamamlanmasının beklemek adına 1 hafta ertelediğini sözlerine ekledi.