Yalova Üniversitesi’nde 3 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

Yalova Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreninde yaklaşık 3 bin öğrenci kep attı.

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezinde düzenlenen kep töreninde öğrenciler ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri kutlayarak, “Yalova Üniversitesinin birincil hedefi, öğrencilerini eğitim aldıkları süre boyunca sorgulayan, düşüncelerini ahlak çerçevesi kuralları içinde korkusuzca ifade edebilen, hayal kuran, tasarlayan ve başkalarına saygı duyan bireyler haline getirmektir” dedi.

Tören eğitim dönemini başarıyla tamamlamış öğrencilere anı belgesi takdim ile devam etti.

Dereceye giren mezunlara anı belgeleri Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca tarafından takdim edildi.

Yalova Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı birincilikle tamamlayan İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Cansel Dağ, konuşmasını yaptıktan sonra mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören sonunda 3 bin öğrenci keplerini atarak mezuniyetlerini kutladılar.