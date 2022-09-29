Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne bu yıl 12 milli sporcu kayıt yaptırdı

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurulu toplantısında yetenek sınavı sonucu 12’si milli sporcu, 6’sı da engelli olmak üzere toplam 110 öğrencinin yeni eğitim yılı için kayıt hakkı kazandığı bildirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurulu’nun 2022-2023 akademik yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, yardımcıları Prof. Dr. Vefik Arıca ve Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Geri, sunumunda bölümler, fakülte kadrosu, öğrenci ve yayın sayısı ile ilgili bilgiler verdi. Prof Dr. Geri, fakülte akademik ve idari personelinin de tam kadro olarak katıldığı toplantıda geçtiğimiz günlerde tamamlanan Özel Yetenek Sınavı ile ilgili bilgi verdi.

Geri, sınav sunucu 12’si milli sporcu, 6’sı da engelli olmak üzere toplamda 110 öğrencinin kayıt hakkı kazandığını ve fakülte kontenjanının dolduğunu söyledi.

Son olarak fakültenin gelecek planları ve projeler hakkında bilgiler veren Geri, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.