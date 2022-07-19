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Yalova sahilinde yosun temizliği
Yalova Belediyesi ekipleri Gazipaşa Caddesi üzerinde sahil kesiminde yosun temizleme çalışması gerçekleştiriyor.
YALOVA 19.07.2022, 16:49
Yalova Belediyesi ekipleri Gazipaşa Caddesi üzerinde sahil kesiminde yosun temizleme çalışması gerçekleştiriyor.
Belirli periyodlar halinde Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Akasya Plajı ve diğer sahil kısımlarında temizliklerini sürdüren ekipler, kepçe ve temizlik makinelerin giremediği kayalık alanlarda ise detaylı temizlik çalışması yapıyor.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren belediye yetkilileri, “Özellikle yaz aylarında artan yosunlar, ekiplerimiz tarafından belirlenen programlar çerçevesinde kepçe ve temizlik makineleriyle temizleniyor. Ulaşılması güç olan ve özellikle kayalık olan bölgelere ise temizlik ekiplerimiz detaylı temizlik yaparak bu bölgeleri yosunlardan arındırıyor” dedi.