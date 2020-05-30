Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Yalova, pazartesi gününe hazır

18 MART’TAN BU YANA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLERİ DURDURULAN YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ, COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA “YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNE” HAZIRLANIYOR. YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ, BU SÜREÇTE DE İLÇE GENELİNDE TÜM ÖNLEMLERİ ALIYOR. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)

Yalova, pazartesi gününe hazır

18 MART’TAN BU YANA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLERİ DURDURULAN YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ, COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA “YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNE” HAZIRLANIYOR. YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ, BU SÜREÇTE DE İLÇE GENELİNDE TÜM ÖNLEMLERİ ALIYOR. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:47
3 Okunma
Yalova, pazartesi gününe hazır

18 Mart’tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, COVID-19 ile mücadele kapsamında “yeni normalleşme sürecine” hazırlanıyor. Yalova Altınova Belediyesi, bu süreçte de ilçe genelinde tedbir alıyor.

Fen işleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü açılacak restoran, kafe ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaların ı gerçekleştiriyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart’tan itibaren kapanan ve sadece paket servisi yapılan lokantalar ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor. Lokantalarda yeni dönem için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda Altınova Belediyesi tüm birimleriyle ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

COVID-19 salgını süresince Altınova Belediyesi’nin 7/24 esasına göre hizmet verdiğini ifade eden Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, “Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı için bütün birimlerimizle halkımıza hizmet etmekteyiz. İlçe genelinde insan sağlığına yönelik tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelinde her türlü faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyin başında geliyor. Biz bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kurallara uymalarıdır” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalova’da alternatif meyve üretimi yapılacak
Yalova’da alternatif meyve üretimi yapılacak
Sokaktaki can dostlar emin ellerde
Sokaktaki can dostlar emin ellerde
Hırsızı GPS kayıtları ele verdi
Hırsızı GPS kayıtları ele verdi
Maskeli ve sosyal mesafeli anma töreni
Maskeli ve sosyal mesafeli anma töreni

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim