Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Yalova’daki meslek liselerinin kurduğu statlardan oluşan fuar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. 2 gün sürecek fuarın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, mesleki eğitimin özellikle 2018 yılı sonrası 1 numaralı gündemleri olduğunu belirterek, “Yalova ilimizde takribi 12 bin 974 öğrencimiz ortaöğretimde eğitim görmekte. Yaklaşık 13 bine yakın öğrencimiz içinde 4 bin 190 örgün eğitimle mesleki eğitim almakta. 950’si ise yaygın eğitim çerçevesinde eğitim merkezlerinde eğitim alıyor. 5 bin 140 öğrencimiz 12 bin 974 öğrencimiz içerisinde eğitimine mesleki ve teknik liselerde eğitimlerini sürdürüyor. Bu Yalova ili açısından büyük bir başarı" dedi.

Mesleki eğitim çok önemli bir eğitim süreci olduğuna değinen Yeniyol, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın hayata atılmasında istihdamında bu eğitim çok önemli bir yere sahip. Mesleki eğitim çocuklarımızın hayata dokunmaları açısından akademik eğitim gören çocuklarımızın önceliğinde olduğunun altını çizerek ifade eden bir eğitim türü. Bu süreçte özellikle 2018’de başlayan hızlı bir yapılanmayla 2020 sonrası Milli Eğitim Bakanımızın önderliğinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla döner sermaye üzerindeki yüzde birlik KDV indirimi ardından sektörle mesleki eğitimi buluşturmak adına tamamen işverenlerin üzerindeki yük de alındı."

Tören öğrenciler tarafından hazırlanan halk dansları ile devam etti. 2 gün boyunca açık kalacak fuarda meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalar ve projeler tanıtılıyor.

Fuara Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca’nın yanı sıra kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.