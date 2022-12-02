Yalova kent merkezinde izmarit toplama kutuları yerleştirildi

Yalova Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına vatandaşların sigara izmaritlerini cadde ve sokaklara atmasını önlemek amacıyla izmarit kutuları yerleştirildi.

Sigaranın insan sağlığına olan zararlarına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu çerçevede şehrin meydan ve caddelerine izmarit kutuları yerleştirdi. Yalova Belediyesi tarafından yapılan uygulama ile yoğun olarak kullanılan kent merkezindeki duraklara ve aydınlatma direklerine ‘izmaritmatik’ adı verilen kutular, yapılan çalışma ile monte edildi.

Yalova’da çevre bilincini geliştirmek üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, izmaritmatiklerin de bu çerçevede kentin birçok noktasına monte edildiğini belirterek, “Sigara kullananlar tarafından rastgele atılan izmaritler çevremizi kirletiyor. Hem bu konuda farkındalık oluşturmak hem de çevre bilincimizi geliştirip daha temiz bir Yalova için birçok çalışma yapıyoruz. Sigara içenlerden izmaritlerini yere değil, bu küllüklere atmaları konusunda özen göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.