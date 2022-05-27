Yalova kent merkezi ile kampüs arasında bisiklet yolu yapılacak

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Bahçekapı, kent merkezi ve kampüsü arasında yapılacak olan 3. etap bisiklet yolu çalışmalarını denizden gözlemledi.

Tutuk ve Bahçekapı, tekneyle denize açılarak kampüs ve kent merkezi arasında incelemelerde bulundu. Tutuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yalova’da ulaşıma alternatif çözümler ürettiklerini anlattı. Gerek alternatif yollar gerekse bisiklet ile ulaşım adına ciddi projeler ortaya koyduklarını söyleyen Tutuk, bisiklet yolları ile ilgili 1. etapta Doğu Sahil Bandı’nda çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

“Atamızın bizlere mirası Yürüyen Köşk’ün bulunduğu alanı oldukça güzelleştirdik. Kentte turist çekmek adına çevre düzenlemeleri oldukça önemlidir. 2. etap bisiklet yolu çalışmalarımız Adnan Menderes Mahallemizde tamamlanmak üzere. Ufak dokunuşlarımız ve renklendirme işlemlerimiz kaldı. 3. etap için ise oldukça heyecanlıyız. Çünkü Yalova’da yine bir ilki gerçekleştireceğiz. Yalova’ya gelen öğrenci kardeşlerimizi de düşünerek, çalışmalarımızı Yalova ile üniversite arasında planlamıştık. Çalışmalarımız tamamlandığında hem öğrenciler hem de vatandaşlarımız adına ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız.”

Tutuk, kış aylarında ise Yürüyen Köşk’te uygulanan ring seferlerini kampüste de yapabileceklerini söyledi.