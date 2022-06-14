banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Yalova İl Özel İdaresi’ne 15 milyon liralık ek ödenek

İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova İl Özel İdaresi’ne 15 milyon TL’lik ek ödenek sağlandı.

YALOVA 14.06.2022, 17:42
Yalova İl Özel İdaresi’ne 15 milyon liralık ek ödenek

İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova İl Özel İdaresi’ne 15 milyon TL’lik ek ödenek sağlandı.

İl Özel İdaresi’ne verilen ek ödeneği AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ek ödenekle ilgili teşekkür eden Büyükgümüş, “Kırsal altyapı çalışmalarımıza destek olmak için Yalova İl Özel İdaremize 15 milyon TL ek kaynak tahsisi yapılmıştır” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık