Yalova İl Müftülüğü’nden İdlib’e yardım eli

Yalova İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yalova şubesi iş birliğinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası düzenlendi.

Yalova Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Yalova Şubesi iş birliğinde başlatılan "Ramazanda kardeşine el uzat" kampanyası ile İdlib’e giden din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, savaş mağduru ailelerle buluştu. Yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yalova Müftülüğü din görevlileri ve TDV gönüllüleri, çadır kentlerde yaşayan aileleri ziyaret etti. Yetimhane kamplarını da ziyaret eden TDV gönüllüleri, ailelere gıda paketlerini teslim ederken kamplardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 800 çocuğa pantolon, gömlek, ceket yardımı, 40 aileye nakdi yardım, 100 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Ayrıca İdlib’teki Anaokulu, lise ve yetimhaneler ziyaret edilerek yetim çocukların ihtiyaçları karşılandı.