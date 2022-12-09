Yalova İl Milli Eğitim’den proje hazırlama ve yazma eğitimi

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “2204 A-B Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi” programı düzenlendi.

Yalova’daki okullar tarafından destek projeleri hazırlanmasını amaçlayan “2204 A-B Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi” Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Eğitim programı düzenlenen açılış programı ile başladı. Programa Yalova Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, teknolojinin önemine vurgu yaparak, “Bilgi, bilim ve teknolojinin dünyaya şekil verdiği hatta dünyaya hakim olduğu bir dönemdeyiz. Bu dünyanın her döneminde böyle olsa bile içerisinde bulunduğumuz dönemde evvelki dönemlerden çok daha fazla önem kazanmış durumda. Teknolojik gelişme o denli hızlı ki buna ayak uyduranlar ve bu teknolojiyi oluşturanlar dünyaya şekil veriyorlar. Biz bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir toplum olmak zorundayız. Bizlerin bu coğrafyada başımız dik bir şekilde varlığımızı devam ettirebilmemiz için bu güce sahip olmamız lazım. Bu da nitelikli, yetişmiş insan kaynağı ile olur. Öğretmenliğin amacı da nitelikli insan yetiştirmektir zaten. Bu eğitim o nedenle çok önemlidir” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlere katılım belgelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Eğitim çeşitli üniversitelerden gelen uzmanların sunumları ile 3 gün boyunca devam edecek.