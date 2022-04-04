Yalova İl Genel Meclisi’nde komisyon seçimleri yapıldı

Yalova İl Genel Meclisi’nde İl Encümeni ve ihtisas komisyonu seçimleri gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi’nin nisan ayı ilk birleşimi Hasan Soygüzel başkanlığında, İl Özel İdare Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda ilk olarak İl Encümeni seçimi yapıldı. Kapalı oylamada Hasan Soygüzel, Resul Çiftçi ve İsmail Akar encümen üyesi olarak seçildi.

Toplantıda ardından ihtisas komisyonu seçimlerine geçildi. Komisyonlarda şu isimler yer aldı:

Plan ve bütçe komisyonu: İdris durmuş, Ali çorbacı, Mustafa Selvi, İsmail Akar, Mustafa Tunalı

Tahsin Yener, Atalay Beştaş.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Ömer Aslan, Furkan Ateş, Ertan Şener, Resul Çiftçi, İbrahim Dönertaş, Murat Kaya, Oktay Atik.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Murat Kaya, Tahsin Yener, İsmail Akar

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Hasan Soygüzel, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İdris Durmuş.

Tarımsal Hizmetler Komisyonu: Hasan Soygüzel, Furkan Ateş, Hüseyin İnce, İdris Durmuş, Hüseyin Alfat.

Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonu: Ömer Aslan, Ertan Şener, Resul Çiftçi, Murat Kaya, Oktay Atik.

İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu: Ali Çorbacı, Atalay Beştaş, Mustafa Selvi, Tahsin Yener, Hayrullah Sarıhan.

Yatırım İnceleme ve Denetleme Komisyonu: Atalay Beştaş, Mustafa Selvi, Hayrullah Sarıhan, İsmail Akar, Hüseyin Alfa

Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu: Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Tahsin Yener, Hayrullah Sarıhan.