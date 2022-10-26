Yalova İl Genel Meclisi üyelerinden Düzce’ye teknik gezi

İl Genel Meclis üyeleri Ömer Aslan, İdris Durmuş, Resul Çiftçi, Ali Çorbacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ile personeli Düzce iline teknik gezi için gitti. Yalovalı heyet, Düzce’de Vali Cevdet Atay, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve Genel Sekreter Hayri Şen ile de araya da geldi.

Heyet ziyaretinde Yalova’da da yapılması planlanan Düzce İl Özel İdaresine ait beton asfalt ve parke fabrikasında incelemelerde bulundu. Heyet silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımını yerinde inceleme imkanı buldu.