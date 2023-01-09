Yalova Hali’nden 2022’de 46 bin 335 ton sebze ve meyve çıkışı

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinden 2022 yılı itibariyle 46 bin 335 ton yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Toplam 24 esnafın yer aldığı halde en fazla tüketim 2022 yılının aralık ayı içerisinde gerçekleşti. Aralık ayında toplam 6 bin 370 ton yaş sebze ve meyve tüketimi yapıldı. Aralık ayını 5 bin 168 ton ile eylül ayı, 4 bin 895 ton ile ağustos ayı takip etti. En az tüketim yapılan ay ise 2 bin 19 ton ile mart olarak verilere işlendi.

İlimiz dışında çevre ilçelere de hizmet verildiğini belirten Yaş Sebze ve Meyve Hali Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemize ait olan toptancı halimizde sebze ve meyve ticaretini kaliteli, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapıyoruz. Amacımız üreticiler ve tüketiciler ile bu mesleği edinenleri eşit ve dengeli şekilde korumaktır. Bu ilkelerimizle geride bırakmış olduğumuz 2022 yılı içinde halimizden toplam 46 bin 335 ton yaş sebze ve meyve satışı yapılmıştır. Toptancı halimizden yapılan satışlar sadece bulunduğumuz ile değil çevre ilçelere de yapılmaktadır. Karamürsel, Orhangazi, Gemlik ve İznik gibi yakın ilçelere de hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğumuz bu hizmetle sadece kendi ilimizin değil çevre ilçelerinde ihtiyacını karşılayan bölgesel bir hal konumundadır” dedi.

“Denetimler gerçekleştirildi”

Denetimlerin rutin olarak yapıldığını ifade eden yetkililer; “Gıda ürünlerinde uygulanan fiyat artışının önüne geçilmesi için müdürlüğümüz ekiplerince hal işyerleri, market, manav, pazar yeri olmak üzere yaş sebze ve meyve satışının gerçekleştiği yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontroller çerçevesinde 4 bin 680 aracın hal giriş çıkışı ve künye kontrolü, market, manav ve pazaryerlerinde bin 50 ürüne künye denetimi ayrıca bin 40 araç ise yol kontrollerinde denetlendi. Yapılan denetimlerde yaş sebze ve meyvelerin alış, satış fiyatlarının bulunduğu künye kontrollerini yapılarak künyesiz (kayıt dışı) ürün satışı yapanlar hakkında cezai işlem uygulandı” diye konuştu.