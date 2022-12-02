Yalova Emniyeti’nden çocuklara tiyatro etkinliği

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün Her Şey Sizinle Güzel Projesi çerçevesinde tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hayata geçirdiği “Her Şey Sizinle Güzel” adlı proje çerçevesinde öğrencilere yönelik etkinlikle devam ediyor. Son olarak projenin sanatsal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nda 7-17 yaş arası 500 öğrencinin izlediği tiyatro oyunu 2 seans halinde gerçekleştirildi. Tiyatroda eğlenceli dakikalar geçiren öğrencilere program sonunda Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.