Yalova Emniyeti okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemi okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri açıkladı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için polis sorumluluk bölgesinde bulunan, 11 ilkokul, 15 ortaokul ve 9 lise olmak üzere toplam 35 okulda eğitim öğretim faaliyeti sürdürüldüğü açıklandı. 3 yerde Okul Kolluk Görevlisi, 28 okulda 19 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve 35 okulda 14 ekibin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlileri, görevli oldukları okulun yöneticileri ile haftalık olarak görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmeler neticesi düzenlenecek raporlar incelenerek bildirilen sorunların çözümü için hızlı bir şekilde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Öncelik derecesine göre belirlenen Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesinde kamera sistemi kurularak KGYS’ ye entegresi sağlanmıştır. Diğer okullarımızın kamera sistemleri mevcut olup aktif olarak çalışmaktadır.

2022-2023 yılı Eğitim Öğretim Döneminde 05.09.2022 Pazartesi günü ilkokul 1.sınıfların eğitim hayatına başlamaları nedeniyle tüm ilkokullar ve çevresinde “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim uygulaması” yapılmıştır. Bu uygulamalarda 5 kez internet kafe, 10 kez elektronik oyun salonu, 16 umuma açık yer ile 25 kez park ve bahçeler denetlenmiş, 168 kişinin GBT sorgulaması yapılmıştır. Okullarımızın çevrelerinde metruk bina bulunmamaktadır.

Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim Döneminin başlangıcı olan 12.09.2022 Pazartesi günü ve eğitim dönemi boyunca muhtelif aralıklarla Asayiş Şube Müdürlüğü, Tem Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün de katılımıyla tekrarlanacaktır. Belediye Başkanlığı, UEDAŞ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış olup koordineli olarak çalışılmaktadır. Arızalı aydınlatmaların giderilmesi ile park bahçe ve ağaçlık alanların aydınlatmalarının sağlanması ve gıda ürünü satan büfe, lokanta vb. işletmelerin denetlenmesi sağlanmaktadır. Görevlilerimiz tarafından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Yalova Belediye Başkanlığının katılımıyla okullar çevresinde gıda satışı yapılan yerler ile tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan yerlere yönelik belirli aralıklarla yapılan denetimlerimiz devam edecektir.

Yine okul çevrelerinde açık sigara satışı yapabileceği tespit edilen 36 işyeri sıklıkla denetlenmekte olup şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Denetlemeler devam edecektir.

Yalova Valiliğinin ‘Okulla İlişiği Olmayıp Okul Çevresinde Toplanan Şahısların, Okul Çevresinden Uzaklaştırılması ve bu Karara Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanması’na dair karar gereğince Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

İlimiz genelinde çakmak gazı, yapıştırıcı (bally), boya inceltici (tiner) gibi maddelerin satışını yapan işyerlerine, 5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde 18 yaş altı çocuklara satış yapamayacaklarına dair gerekli tebligatlar yapılmıştır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan 2021-2023 Yıllı Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde kurumumuzun sorumlu olduğu görevler ile ilgili olarak, ’Bilişim teknolojileri, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda il genelinde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi’ ve ’Güvenli internet kullanımının sağlanmasında ihbar kanallarının tanıtımına yönelik çalışmaların yürütülmesi’ konularında polis sorumluluk bölgesinde bulunan okullarımızda 3780 öğrenciye yönelik eğitim semineri verilmiştir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde de eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü olumsuzluktan korunması adına Yalova İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz ile okullar ve çevrelerinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.”