Yalova Devlet Hastanesi kadrosuna yeni hekim

Yalova Devlet Hastanesi hekim kadrosunu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile güçlendirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Bahriye Semizoğlu Atasoy, Yalova Devlet Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Yeni göreve başlayan doktor ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğindeki uzman hekim sayısı 8’e çıktı.

Yalova Devlet Hastanesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hastanemizde doktor kadromuz her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor Bahriye Semizoğlu Atasoy hasta kabulüne başlamışlardır. Sağlık Bakanlığımız MHRS veya 182 telefonundan randevu alarak muayene olabilirsiniz. Doktorlarımıza hoş geldiniz der başarılar dileriz. Hastanemiz gerek hekim kadrosu ve gerekse teknik donanımını arttırıp geliştirerek Yalovalılara daha iyi ve hızlı hizmet etme gayreti içerisinde olmaktadır. Yeni başlayan doktor arkadaşlarımıza hoş geldiniz der hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.