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Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı getirildi

YALOVA’DA 2 YIL BOYUNCA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTTÜKTEN SONRA GEÇTİĞİMİZ ŞUBAT AYINDA GÖREVİNDEN AYRILARAK İSTANBUL YEDİTEPE HASTANESİ’NDE GÖREVE BAŞLAYAN UZMAN DR. RECEP HACI YENİDEN YALOVA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNE ATANDI.

Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı getirildi

YALOVA’DA 2 YIL BOYUNCA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTTÜKTEN SONRA GEÇTİĞİMİZ ŞUBAT AYINDA GÖREVİNDEN AYRILARAK İSTANBUL YEDİTEPE HASTANESİ’NDE GÖREVE BAŞLAYAN UZMAN DR. RECEP HACI YENİDEN YALOVA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNE ATANDI.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:20
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Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı getirildi

Yalova’da 2 yıl boyunca Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüttükten sonra geçtiğimiz Şubat ayında görevinden ayrılarak İstanbul Yeditepe Hastanesi’nde göreve başlayan Uzman Dr. Recep Hacı yeniden Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.

Yalova Devlet Hastanesi’nde başarılı çalışmalara imza atan ancak kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği için Şubat ayında görevinden ayrılarak İstanbul Yeditepe Hastanesi’nde göreve başlayan Uzman Dr. Recep Hacı, yaklaşık 5 ay süren aranın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Yalova’ya gelerek görevine başlayan Hacı, “Yalova’da çok güzel günlerimiz geçti. Ardından aldığım bir kararla kısa bir süreliğine ilden ayrıldık. Sağlık Bakanlığımız bu görevi bize yeniden tevdi etti biz de kaldığımız yerden görevimize devam etmek üzere Yalova’ya döndük. Yalova’da olmaktan çok mutluyum” dedi.

Korona Virüsle mücadele sürecinde yoğun günler geçiren Yalova Devlet Hastanesinin normalleşme sürecinde Uzman Dr. Recep Hacı’ya yine büyük görev düşecek.

Uz. Dr. Recep Hacı kimdir?

Uz. Dr. Recep Hacı, 1987 yılında Burgaz’da dünyaya geldi. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni olarak Yalova’ya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirdi. SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanlığını aldıktan sonra Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde 2 yıl mecburi hizmetini tamamladı. Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başlayan Uz. Dr. Recep Hacı, evli ve 2 erkek çocuk babası.

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