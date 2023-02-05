Yalova Çiftlikköy’de apartman dairesi yangını korkuttu

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.