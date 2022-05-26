Yalova Çevre Festivali için geri sayım başladı

Yalova Belediyesi, Çevre Koruma Haftası ve Dünya Çevre Günü nedeniyle Yalova’da ilk kez ‘Yalova Çevre Festivali’ adı altında geri dönüştürülebilen ürünlerle bir festival düzenleyecek.

Festival, 30 mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festivalde; sinevizyon gösterisi, geri dönüşüm orkestra performansı ve geri dönüşüm kıyafet defilesi yapılacak. Geri dönüşüm heykel sergisi ise dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Festivalde ayrıca Yalova Belediyesi ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi iş birliği ile yapılan çalışmalarla ortaya çıkan ürünlerin tanıtımı yapılacak. Zamanla hasar görmüş oyuncakların yeni hallerinin yer aldığı oyuncak sergisi ve oyuncak dağıtımı da festival içeriğinde yer alacak.

Yalovalıların 1 günlük atıkları rdkm binasında sergilenecek

‘Benim attığım bir tane çöpten bir şey olmaz’ diyen duyarlı vatandaşların binbir emekle hazırladığı sergi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde görücüye çıkacak. Yalova Belediyesi tarafından Yalova’nın plajlarında 1 günde toplanan 18 tonluk atık, RDKM binasında ve terasında sergilenecek. Yalova Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini insanlara aşılamak adına RDKM binası 3 gün boyunca atıklarla donatılacak.

Sokak hayvanlarını besle, fotoğraf çek, oyuncağı al

Hem çevre bilinci hem de çocuklarda hayvan sevgisini aşılamak adına Yalova Belediyesi bir kampanya daha başlattı. Yalova Çevre Festivali’ne gelen çocuklar, herhangi bir sokak hayvanı beslediği takdirde ücretsiz oyuncak alabilecekler. Amaç hem sokak hayvanlarının beslenmesi hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek. Festivale gelecek çocuklar, sokak hayvanı beslediğine dair bir fotoğrafla geldikleri takdirde alanda belediye görevlilerinden oyuncak alabilecekler.

Dünyanın kalbi bu festivalde atacak

Festivalle ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yapacağımız festival her anlamda ilk olma özelliği taşıyor. Festivalle ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. En dikkat çekici nokta ise geri dönüşüm heykel sergimiz. Sergimiz dünyada tek olma özelliği taşıyor. Tüm vatandaşlarımızı festivalimizde görmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Yeşil, çevreci ve koruyucu bir dünyaya hepimizin ihtiyacı var” diye konuştu.