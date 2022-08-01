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Yalova Belediyesi’nin yosunla mücadelesi devam ediyor

Yalova Belediyesi ekipleri, Gazipaşa Caddesi sahil kesiminde yosunla mücadelesine aralıksız devam ediyor.

YALOVA 01.08.2022, 14:42
Yalova Belediyesi’nin yosunla mücadelesi devam ediyor

Yalova Belediyesi ekipleri, Gazipaşa Caddesi sahil kesiminde yosunla mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandı sahil kısımlarında temizliklerini sürdüren ekipler, kıyı şeridinde toplanan yosunları kepçe ile topluyor. Kepçe ve temizlik makinelerin giremediği kayalık alanlarda ise personellerce detaylı temizlik çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkileri, “Özellikle yaz aylarında artan yosunlar, ekiplerimiz tarafından belirlenen programlar çerçevesinde kepçe ve temizlik makineleriyle temizleniyor. Ulaşılması güç olan ve özellikle kayalık olan bölgelere ise temizlik personellerimiz detaylı temizlik yaparak bu bölgeleri yosunlardan arındırıyor” diye konuştu.

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